«Бумер»: какой ТВ-канал покажет в новогодние праздники 2024

Фильм «Бумер» покажут в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в среду, 3 января. Начало — в 23:55 по московскому времени.

«Бумер» — это культовый российский фильм о четырех лихих друзьях, об опасной жизни и проклятом автомобиле. Режиссером картины стал Петр Буслов. Премьера состоялась 2 августа 2003 года, а премьера на ТВ — 10 октября 2004 года.

По сюжету четверо товарищей, плотно замешанные в криминале, попадают в неприятную историю. В результате разборок при перестрелке погибает агент ФСБ, убитый одним из четверки. За друзьями организовывается массированная погоня, и те решают залечь на дно в глубинке, куда и отправляются на «незасвеченном» авто марки BMW, который получил в народе название «Бумер».

Музыкальной темой фильма стал звуковой сигнал мобильного телефона одного из главных героев. После выхода картины на экраны данная мелодия стала пользоваться огромной популярностью у владельцев сотовых телефонов. Как утверждают, на волне популярности мелодии ее автор Сергей Шнуров заработал около 1 000 000 долларов.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко и другие.