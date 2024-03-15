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15 марта, 20:32

Бышовец — о Ширвиндте: «Для меня это потеря. У нас были добрые отношения»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Александра Ширвиндта на 90-м году жизни.

«Соболезнования всем близким. Для меня это потеря. Это большая личность. Я очень расстроен. У нас были добрые отношения. Он был большим болельщиком «Торпедо», я бы даже сказал, знающим и любящим, даже в какой-то степени фанатом. Мы вместе матчи смотрели. Жалко...», — сказал Бышовец корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ширвиндт с 2000 по 2021 годы был художественным руководителем Московского академического театра сатиры. В 2021 году он занял пост президента Театра.

Ширвиндт был болельщиком московского «Торпедо», которое сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге.

Сергей Жуков

Анатолий Бышовец
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