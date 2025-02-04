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Быстров — о натурализации легионеров: «Кто как может, так и хитрит»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист Владимир Быстров поделился мнением о выдаче иностранным спортсменам российского гражданства.

«Натурализация легионеров? Ну дают и дают им гражданство, что поделать? Не я же даю паспорт иностранцам. Вы же сами видите, тут кто как может, так и хитрит. Те случаи, которые были — не первые и не последние», — цитирует Быстрова Legalbet.ru.

В январе получивший российское гражданство бразильский хавбек Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита». Российские паспорта также есть у экс-игрока сине-бело-голубых Малкома и защитника петербургской команды Дугласа Сантоса.

Источник: Legalbet.ru
Владимир Быстров
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