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Сегодня, 17:59

Бывшая жена Погребняка выходит замуж спустя 8 месяцев после развода

Алина Савинова
Мария Погребняк.
Фото Соцсети
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Мария Погребняк, бывшая жена экс-игрока сборной России Павла Погребняка, сообщила о помолвке.

В сентябре 2023 года Павел и Мария Погребняк развелись, они были в браке 17 лет. Вскоре после их развода в прессе появилась информация, что модель встречается с бизнесменом Игорем Головинским.

21 мая Мария Погребняк рассказала, что ее избранник сделал ей предложение руки и сердца во время их совместной прогулки в Лужниках.

Павел и&nbsp;Мария Погребняк. Павел и Мария Погребняк разводятся спустя 17 лет брака. Удержать счастье не помогли даже четыре свадьбы

«У набережной Игорь предложил присесть и отдохнуть на лавочке. Я залипла в телефоне, отвечая на рабочие сообщения. А он попросил что-то подержать, я машинально протянула руку, в нее опустилось, что-то маленькое, приятное на ощупь, но я не смотрела.
Секунда и я синхронизируюсь, перевожу взгляд, а на моей ладони бирюзовая коробочка.
— Что это? — задаю вопрос и от растерянности не сразу понимаю, что коробочку надо открыть... Мне сделали предложение», — написала Погребняк в своем Telegram-канале.

У Марии и Павла Погребняк трое детей. После развода сыновья остались с матерью. При этом экс-футболист платит алименты на детей и поддерживает с ними тесную связь.

Павел Погребняк
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