Бывшая жена Сафонова требует признать футболиста банкротом

Анастасия Сафонова обратилась в арбитражный суд Москвы с просьбой признать ее бывшего мужа, вратаря сборной России и «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова банкротом, сообщает РИА «Новости».

Заявление поступило в суд 28 марта, и на 26 мая назначено заседание по рассмотрению его обоснованности. Сумма задолженности футболиста пока не указана в материалах суда.

Суд обязал Сафонова представить на заседание ряд документов, включая списки кредиторов и должников, копию свидетельства о расторжении брака, копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, опись имущества, сведения о полученных доходах за период перед подачей заявления о банкротстве, а также справку из банка о наличии счетов и вкладов и другие документы, предусмотренные законом о банкротстве.

Сафонов женился во второй раз, об этом в марте сообщила его новая супруга — стендап-комик Марина Кондратюк. Она опубликовала в Telegram-канале видео, как они с Сафоновым танцуют и демонстрируют обручальные кольца.

С первой женой Анастасией Сафонов расстался в 2021 году. По словам девушки, причиной разрыва стала измена Матвея. В январе 2024 года Никулинский суд Москвы постановил, что Сафонов должен выплачивать четверть своих доходов на содержание дочери. В августе Мосгорсуд утвердил это решение, отклонив жалобу футболиста. Из-за долгов по алиментам Сафонову в июне запретили выезжать за пределы страны, что поспосбствовало его опозданию в расположение «ПСЖ».