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Бывшего футболиста и блогера Савина оштрафовали за фейки о российской армии

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывшего футболиста и блогера Савина оштрафовали за фейки о российской армии

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии бывшего футболиста Евгения Савина, сообщает РИА «Новости».

Cудебное заседание прошло в отсутствие Савина, который в апреле 2022 года уехал из России.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы 17 февраля Савин Евгений Леонидович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей», — сказала пресс-секретарь суда Ксения Розина.

На сегодняшний день Евгений Савин, известный также под псевдонимом «КраСава», живет и трудится на Кипре.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230217/savin-1852684144.html
Евгений Савин
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