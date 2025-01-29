Бывших тренеров сборной России по прыжкам в воду подозревают в совершении уголовного преступления

Член президиума Федерации водных видов спорта России Станислав Дружинин сообщил, что следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СК г. Москвы возбудило уголовное дело в отношении бывшего административно-тренерского состава юниорской и национальной сборных России по прыжкам в воду.

«Уголовное дело возбуждено по материалам внутренней служебной проверки в Российской федерации прыжков в воду, проведенной по моему поручению после того, как была получена информация о проведении фиктивных учебно-тренировочных сборов юниоров. Оказалось, что заявленные по плану учебно-тренировочные сборы не проводились, выделенные на них бюджетные средства выводились подрядчиками в пользу администраторов и тренеров сборной. Принципиальное решение о передаче материалов внутренней проверки в следственные органы было принято мной, несмотря на многочисленные угрозы со стороны «уважаемых людей», — написал Дружинин.

Дружинин добавил, что было очевидно: федерации и сборным необходимо радикальное кадровое и финансово-хозяйственное оздоровление для того, чтобы вылечить «болезнь», которая развивалась в течение последних десятилетий. По его словам, причина этой болезни — коррупция, кумовство и обман со стороны «авторитетных профессионалов». Действия известных в мире спорта людей, которым доверяли развитие вида спорта и подготовку детско-юношеского резерва, иначе как предательством спорта и своих коллег назвать нельзя.

По словам Дружинина, перед объединением федераций водных видов спорта будущему президенту организации Дмитрию Мазепину рассказали о мошенничестве тренеров сборных, которое было выявлено, а также о решении передать материалы в следственные органы.

В конце октября прошлого года Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию — Федерацию водных видов спорта России.

Дружинин ранее был президентом Российской федерации прыжков в воду, а в середине января он ушел с поста вице-президента Федерации водных видов спорта России, который позже занял Глеб Гальперин.