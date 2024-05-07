Бывший нападающий «Челси» Диего Коста спас около 100 человек от наводнения в Бразилии

Бывший нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста помог спасти около 100 человек от наводнения в Бразилии, сообщает Cadena SER.

35-летний футболист, выступающий за бразильский «Гремио», ехал домой с тренировки и встретил группу людей из Эльдорадо-ду-Сул, которые искали помощи. Футболист предоставил джип и водный мотоцикл для проведения спасательных операций. Помимо этого, Коста мобилизовал еще четырех друзей, которые имели нужный транспорт.

По информации СМИ, в результате стихийного бедствия в Риу-Гранди-ду-Сул погибли как минимум 83 человека, 276 граждан пострадали. Еще 111 человек остаются пропавшими без вести. Власти сообщили, что около 121 тысячи местных жителей были вынуждены оставить свои дома из-за наводнения.