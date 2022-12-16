Соломатин рассказал об опасных ситуациях в ДНР: «Пили кофе и услышали резкий хлопок»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» рассказал об опасных моментах в ходе поездки в ДНР.

— «Эспаньола» — полностью добровольческий отряд?

— Да. Там собрались болельщики из Москвы, Питера, Твери, Самары, фанаты из других городов. Настоящее единение!

— Получается, традиционные фанатские темы там полностью уходят на второй план?

— Да. Легкий дружественный подкол существует, но конфликты действительно остались в прошлом.

— Опасные моменты в ходе поездки возникали?

— Когда находились в Донецке, решили выпить кофе. Вдруг я услышал хлопок. Посмотрел на всякий случай на небо. В этот момент рядом со мной проходила пара: они тоже слышали взрывы, но не обращали на это внимания. Люди уже привыкли... Поэтому для тех, кто спрашивает зачем это все началось, — вот ответ. Чтобы мирное население жило спокойно.