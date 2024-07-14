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Сегодня, 10:18

Бывший президент США Трамп подтвердил, что ранен в правое ухо

Виктория Кравченко
Дональд Трамп.
Фото Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что был ранен в правое ухо во время выступления в штате Пенсильвания.

Он рассказал, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

«Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — цитирует Трампа ТАСС со ссылкой на соцсети Truth Social.

На Трампа было совершено покушение. Во время его выступления в Пенсильвании неизвестный открыл огонь. Трамп, в окружении сотрудников Секретной службы, поднял вверх сжатый кулак. На его лице была видна кровь.

Реакция Трампа и первые секунды после попадания пули

Источник: ТАСС
Дональд Трамп
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