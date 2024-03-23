Церемония прощания с Василием Уткиным не будет отменена

Церемония прощания с комментатором и спортивным журналистом Василием Уткиным состоится 23 марта, несмотря на трагедию в подмосковном «Крокус сити холле».

«Прощание и похороны состоятся», — сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба «Эгриси».

Церемония прощания с Уткиным пройдет в Центральной клинической больнице при президенте России с 11.00 до 14.00. Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.