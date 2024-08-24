Чеботина подтвердила романтические отношения с экс-футболистом «Динамо» Норманном

Сегодня, 15:38
Певица Люся Чеботина рассказала, что была знакома со своим возлюбленным, норвежским футболистом Матиасом Норманном, еще до начала их отношений, сообщает Super.ru.
Она призналась, что они не стали сразу же встречаться, а только через время.
«Мы какое-то время общались, и потом наши дороги разошлись. Мы тогда, к сожалению, не встречались, возможно, по какой-то моей глупости. Спустя год получилось так, что бог нас снова свел вместе, и вот теперь все хорошо», — рассказала певица.
Ранее Норманн встречался с фитнес-моделью Виолеттой Грачевой, а также израильской моделью Иден Файнс.
Футболист выступал за «Ростов» и «Динамо». В августе 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна. «Ростов» и «Динамо» обратились в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА). В ноябре стало известно, что норвежский игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта с ростовским клубом, и его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро. Норманн не согласился с данным решением и подал апелляцию в CAS.