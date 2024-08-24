Чеботина подтвердила романтические отношения с экс-футболистом «Динамо» Норманном

Певица Люся Чеботина рассказала, что была знакома со своим возлюбленным, норвежским футболистом Матиасом Норманном, еще до начала их отношений, сообщает Super.ru.

Она призналась, что они не стали сразу же встречаться, а только через время.

«Мы какое-то время общались, и потом наши дороги разошлись. Мы тогда, к сожалению, не встречались, возможно, по какой-то моей глупости. Спустя год получилось так, что бог нас снова свел вместе, и вот теперь все хорошо», — рассказала певица.

Ранее Норманн встречался с фитнес-моделью Виолеттой Грачевой, а также израильской моделью Иден Файнс.

Футболист выступал за «Ростов» и «Динамо». В августе 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна. «Ростов» и «Динамо» обратились в трибунал Международной федерации футбола (ФИФА). В ноябре стало известно, что норвежский игрок был признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта с ростовским клубом, и его обязали выплатить ростовчанам компенсацию в размере 2,9 миллиона евро. Норманн не согласился с данным решением и подал апелляцию в CAS.