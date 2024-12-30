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Сегодня, 14:00

«Чебурашка»: на каком ТВ канале — кто покажет и где смотреть в новогодние праздники

Фильм «Чебурашка» в новогодние праздники покажет «Россия 1»
Фото Кадр из фильма «Чебурашка».
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Семейный комедийный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» в новогодние праздники покажет «Россия 1». В эфире федерального канала кинокартина будет представлена дважды: 31 декабря и 1 января.

В последний день 2024 года самый кассовый российский фильм в истории смотрите в 18.10 по московскому времени. В первый день 2025-го фильм будет показан в 15.55 мск.

В центре сюжета — дед Гена, который защищает чудо-зверя от дамы со скверным характером.

В фильме снимались: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова.

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