Семейный комедийный фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» в новогодние праздники покажет «Россия 1». В эфире федерального канала кинокартина будет представлена дважды: 31 декабря и 1 января.

В последний день 2024 года самый кассовый российский фильм в истории смотрите в 18.10 по московскому времени. В первый день 2025-го фильм будет показан в 15.55 мск.

В центре сюжета — дед Гена, который защищает чудо-зверя от дамы со скверным характером.

В фильме снимались: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова.