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«Чебурашка»: на каком ТВ-канале покажут сегодня (в новогодние праздники 2024)

«Россия 1» покажет фильм «Чебурашка» 2 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Скрин из фильма Чебурашка.
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Российский семейный комедийный фильм б ушастом зверьке по имени «Чебурашка» покажут на телеканале «Россия 1» во вторник, 2 января. Начало — 17:50 по московскому времени. Картина рассказывает историю о персонаже, придуманный детским писателем Эдуардом Успенским, но не является экранизацией рассказов.

По сюжету фильма маленький ушастый зверек по имени Чебурашка из-за сильной непогоды оказывается в небольшом приморском городке прямо во владениях одинокого пожилого садовника Геннадия Петровича, который очень не любит гостей. Тем не менее, героям удается найти общий язык и вместе преодолеть трудности.

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом российского проката менее чем через месяц после старта показов. В картине сыграли известные российские актеры: Сергей Гармаш, Полина Максимова, Фёдор Добронравов, Елена Яковлева и многие другие.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Морозко&raquo;. Какие фильмы покажут на ТВ 2 января

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