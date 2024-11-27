Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 12:55

Чемпион России по футболу стал кандидатом на пост президента Грузии

Telegram Дзен

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представила кандидатуру депутата и бывшего нападающего владикавказской «Алании» Михаила Кавелашвили на должность президента Грузии.

«В соответствии с решением политического совета партии на пост президента Грузии представляю кандидатуру Михаила Кавелашвили», — заявил на брифинге в центральном офисе партии основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, передает ТАСС.

По его словам, еще до начала политической карьеры 53-летний Кавелашвили «бескомпромиссно выражал свою принципиальную позицию по всем важным для страны вопросам». Основатель партии выразил уверенность, что Кавелашвили «вернет институту президента временно отнятую честь».

Кавелашвили выступал за тбилисское «Динамо», владикавказскую «Аланию», английский «Манчестер Сити», швейцарские клубы «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», играл за национальную сборную Грузии. С 2016 года Кавелашвили — депутат парламента от правящей партии.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
Черный рынок судейства 500 млн. Что губернатор Самарской области рассказал о коррупции в российском футболе
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Под Красноярском задержан подозреваемый в гибели девушки в загоне со свиньями
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
Сегодня
Вчера
Неделя