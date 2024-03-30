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30 марта, 22:46

Чемпионка мира по гимнастике Стубайло сравнила телевидение и спорт

Виктория Кравченко
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Телеведущая Анжелика Стубайло, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике сравнила работу на ТВ с профессиональным спортом.

«Могу сказать об одном сходстве. Когда выходишь в прямой эфир на многомиллионную аудиторию и когда выходишь на гимнастический ковер, на многотысячные трибуны — есть схожесть ощущений этого адреналина внутри, и ты на него подсаживаешься. Со мной согласны многие ведущие, которым я об этом рассказывала», — рассказала Стубайло «Газете.ru».

22-летняя Стубайло с трех лет занималась художественной гимнастикой, а после завершения карьеры в 2022 году устроилась телеведущей на «Матч ТВ».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/30/22671091.shtml?updated
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