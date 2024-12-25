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Черчесов выразил соболезнования пострадавшим в авиакатастрофе в Актау

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов отреагировал на новость о крушении самолета в Актау.

«Выражаю соболезнования всем пострадавшим при крушении самолета близ Актау. Это общее горе для народов России, Казахстана и Азербайджана», — написал Черчесов в своих соцсетях.

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря, когда пассажирский самолет Azerbaijan Airlines выполнял рейс по маршруту Баку — Грозный. Предварительно причиной крушения судна рядом с Актау стало столкновение со стаей птиц.

По данным казахстанского МЧС, на борту самолета находились 69 человек, включая пять членов экипажа, выжили около 30 человек.

Станислав Черчесов
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