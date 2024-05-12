Чернышенко назвал главную задачу на ближайшие шесть лет в области спорта

Кандидат на пост вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, какие задачи ставит на ближайшие шесть лет.

«Создать для людей все условия для систематических занятий спортом», — сказал он на заседании комитета Госдумы по науке.

Ранее комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост заместителя председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта, а также рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярева на должность министра спортавместо Олега Матыцина.