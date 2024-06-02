Чернышев впервые прокомментировал смерть Анастасии Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев прокомментировал смерть своей супруги Анастасии Заворотнюк.

«Ваша любовь... Она давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все будет хорошо! Спасибо вам большое», — приводит слова Чернышева Starhit.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией.

За свою карьеру Заворотнюк приняла участие в 37 проектах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня». Она перестала появляться на телеэкранах в 2019 году.