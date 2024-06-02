Чернышев впервые прокомментировал смерть Анастасии Заворотнюк

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Фигурист Петр Чернышев прокомментировал смерть своей супруги Анастасии Заворотнюк.
«Ваша любовь... Она давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все будет хорошо! Спасибо вам большое», — приводит слова Чернышева Starhit.
О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. На протяжении нескольких лет она боролась с онкологией.
За свою карьеру Заворотнюк приняла участие в 37 проектах. Самую большую известность ей принесла роль няни в сериале «Моя прекрасная няня». Она перестала появляться на телеэкранах в 2019 году.