Четверо человек ранены после стрельбы во время матча по американскому футболу в США

Матч школьных команд по американскому футболу в штате Оклахома (США) был прерван из-за начавшейся стрельбы, сообщает Fox25. Инцидент произошел в третьей четверти матчи между «Дель-Сити Иглз» и «Чокто Йеллоу Джэкетс».

По данным телеканала шеф полиции города Чокто подтвердил, что ранены 4 человека, среди которых есть дети. News9 со ссылкой на полицейских отмечает, что 15-летняя девочка ранена в бедро, другой подросток госпитализирован на вертолете в Оклахома-Сити.

По информации полиции, к стрельбе может быть причастен полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, шеф полиции Лойд Бергер не смог подтвердить, что правоохранитель стрелял в кого-либо, но заявил, что тот применил оружие.