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Сегодня, 18:30

Шипулин: «Надо четко видеть границу между зарубежными политиками и обычными людьми»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член президиума Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии «СЭ» отреагировал на слова генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова.

Ранее чиновник заявил, что многие европейские страны не против возвращения России к международным соревнованиям.

«Любые позитивные начинания в сторону России надо приветствовать. Еще свежо в памяти, когда мы выиграли чемпионат Европы: нас стоя все встречали, нам аплодировали! Проехали Данию, Норвегию, Финляндию... Везде люди встречают доброжелательно.

Надо четко построить границу между политиками [и простыми людьми]. Мне кажется, у них в голове сидит заноза от этой антидеятельности. И реально люди на земле, представители культуры, спорта, науки все равно движутся в едином направлении. Будем жить надеждами и верить», — сказал Шипулин «СЭ».

В июне 2023 года Международная федерация волейбола продлила отстранение российских клубов и сборных от турниров под ее эгидой.

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Волейбол
Геннадий Шипулин
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