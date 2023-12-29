Что покажут в новогоднюю ночь на ТВ

Что смотреть по телевизору в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские телеканалы традиционно в сетку вещания включают советские фильмы, классические огоньки и юмористические программы.

Первый канал покажет фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Начнется трансляция в 21.30 мск. Также в эфире федерального канала будет «Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя». Ведущими станут Лариса Гузеева, Юлия Барановская, Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, Светлана Зейналова и Тимур Соловьев.

На телеканале СТС выйдут новогодние выпуски шоу «Уральские пельмени». В эфире с 20.25 до 05.00 с перерывом на обращение президента.

В течение всего дня РЕН ТВ покажет концерт «Легенды Ретро FM». А на «Пятом канале» ожидается концерт «Звезды дорожного радио-2023. Новогодняя дискотека на Пятом». Начало — в 20.00 мск.

Обращение президента РФ начнется в 23.55 мск.