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Сегодня, 16:10

Вышло новогоднее обращение Владимира Путина

Владимир Путин.
Фото Kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением 31 декабря. Речь главы государства первыми увидели жители Чукотки и Камчатки.

В новогоднем обращении Владимир Путин выразил уверенность, что Россия будет идти вперед.

Также президент заявил, что государство гордится тем, что уже сделано, но добавил, что стране еще предстоит многое решить. Путин отметил, что Россия — независимая, свободная и сильная страна, которая смогла дать ответ на сложнейшие вызовы.

Подробнее текст обращения можно прочитать в материале «Известий».

Владимир Путин
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