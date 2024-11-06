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Сегодня, 14:45

Президент UFC: «Трампа не остановить. Вот что происходит, когда за тобой идет машина»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Президент UFC Дана Уайт обратился к избирателям с речью после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

«Это карма, дамы и господа, — заявил Уайт. — Никто не заслуживает этого больше, чем его семья. Вот что происходит, когда за тобой идет машина. Его не остановить. Он продолжает идти вперед. Он самый стойкий человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Он заслуживает этого».

Ранее стало известно, что Трамп получил 277 голосов выборщиков, победив на выборах в США. Для победы нужно было набрать 270 голосов.

Дана Уайт
Дональд Трамп

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