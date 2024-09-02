Дана Уайт назвал Трампа лучшим бойцом в мире

Глава UFC Дана Уайт в интервью Fox News назвал кандидата на выборах президента США от Республиканской партии Дональда Трампа «лучшим бойцом в мире».

— На каком месте Трамп в рейтинге?

— На первом. Возьмите любого из величайших бойцов всех времен. Трамп — номер один. Самый стойкий человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни.

Трамп поддерживал UFC в то время, когда она пыталась завоевать признание в обществе. В 2001 году Трамп разрешил лиге Уайта проводить мероприятия в отеле Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити, что стало значительным толчком для организации.