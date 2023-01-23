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Сегодня, 11:50

Дани Алвес запутался в показаниях о зарплате в «Пумасе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Дани Алвес.
Фото AFP
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Дани Алвес запутался в показаниях, когда его спросили о размере зарплаты в «Пумас», сообщает Marca.

По информации источника, в ходе предварительного заседания Алвес неверно ответил на вопрос судьи о размере зарплаты в «Пумас». Футболист заявил, что зарабатывал 30 тысяч евро в месяц. Однако в копии контракта, который был предоставлен судье, следовало, что зарплата игрока — 300 тысяч евро в месяц. Отмечается, что эту сумму «Пумас» выплачивали Алвесу при помощи спонсоров.

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Его приговорили к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог. 23-летняя девушка, которая подала заявление на Алвеса в полицию, обвинила 39-летнего бразильца в изнасиловании и побоях. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.

Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируются от 4 до 12 лет лишения свободы.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.

Источник: https://www.marca.com/en/football/liga-mx/2023/01/22/63cd6f09268e3e6d688b458b.html
Дани Алвес
Футбол
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