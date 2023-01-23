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Сегодня, 15:47

Дани Алвеса перевели в другую тюрьму

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильского футболиста Дани Алвес, обвиняемый в изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне в ночь на 30 декабря, после трех дней заключения в тюрьме Brians 1 переведен в другую тюрьму, сообщает La Vanguardia.

По информации источника, Алвес, который провел в тюрьме Brians 1 последние трое суток, утром понедельника был переведен в тюрьму Brians 2. Журналист считает, что это решение может быть в пользу футболиста, поскольку в этой тюрьме есть отдельные камеры с душевыми.

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Его приговорили к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог. 23-летняя девушка, которая подала заявление на Алвеса в полицию, обвинила 39-летнего бразильца в изнасиловании и побоях. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.

Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируется от 4 до 12 лет лишения свободы.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.

Дани Алвес
Футбол
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