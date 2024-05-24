Даудова представили на должность председателя правительства Чечни

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бывший спикер парламента Чечни Магомед Даудов представлен на должность председателя правительства республики.
«С учетом его обширного опыта и высокого профессионализма, я уверен, что депутаты всецело поддержат кандидатуру Магомеда Хожахмедовича», — приводит слова Кадырова РИА «Новости».
15 мая стало известно, что Даудов сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. Кроме того, 23 мая он официально покинул пост президента «Ахмата», который занимал с 2011 года.