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Сегодня, 17:22

Дегтярев назвал Путина спортсменом года в России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал президента РФ Владимира Путина спортсменом года в стране.

По словам Дегтярева, никто не сделал для российского спорта столько, сколько президент.

«Владимир Владимирович Путин — спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен», — приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

Также глава министерства спорта рассказал, что болеет за всех российских спортсменов на международных соревнованиях.

Ранее Дегтярев заявил, что Минспорт и ОКР поддержат всех российских спортсменов, которые примут участие в зимней Олимпиаде-2026, которая пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: РИА «Новости»
Владимир Путин
Михаил Дегтярев
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