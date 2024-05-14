Дегтярев назвал себя солдатом президента, комментируя свое назначение на пост министра спорта

Сегодня, 13:23
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являющийся кандидатом на пост министра спорта РФ, прокомментировал предложение возглавить министерство.
«Конечно, было неожиданно. Я как солдат президента обещал Владимиру Владимировичу развивать Хабаровский край. Очень много сделано, многое запланировано. Предложение [на пост министра], конечно, было неожиданным. Надеюсь, что и в Хабаровске все будет хорошо», — сказал Дегтярев.
Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.
В воскресенье, 12 мая, комитет по спорту Госдумы РФ поддержал назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта.