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Сегодня, 18:46

Дегтярев планирует увеличить число соревнований на объектах Универсиады в Красноярске

Даниил Аршавский
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Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев считает необходимым увеличение спортивных соревнований на объектах, построенных в Красноярске к зимней Универсиаде 2019 года.

«Красноярский край — регион спортивный. Он проводил Всемирную зимнюю Универсиаду в 2019 году. Большое наследие спортивное оставлено. Мы его наполним дополнительно сборными командами, сориентируем федерации по зимним видам спорта, чтобы здесь проводили больше сборов, больше соревнований, потому что все в идеальном состоянии, соответствует международным стандартам», — сказал Дегтярев на пресс-конференции.

К Универсиаде-2019 в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Михаил Дегтярев
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