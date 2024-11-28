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Сегодня, 19:54

Дегтярев рассказал о старте пятого сезона конкурса «Ты в игре»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Стартовал юбилейный, пятый сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Министр спорта Михаил Дегтярев и президент КХЛ Алексей Морозов совершили символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной лиги между московскими «Динамо» и ЦСКА.

— Всероссийский конкурс «Ты в игре» проходит в пятый раз. Мы благодарны всем участникам, за четыре года количество людей, занимающихся физическим спортом, выросло на 19 миллионов человек. Будет восемь номинации, моя любимая — «Дети в спорте», потому что дети — основа основ. Будут хорошие призы, главный — миллион рублей. В целом национальная цель президентом поставлена: 70% занимающихся спортом к 2030 году. Мы уже практически достигли 60%, последние 10% будут сложными. Мы должны вовлечь всех в спорт, победить лень, чтобы вся инфраструктура была загружена, — сказал Дегтярев.

Проект «Ты в игре» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Михаил Дегтярев
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