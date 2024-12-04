Дегтярев: «Государственный музей спорта станет знаковым объектом, достойным величия отечественного спорта»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что новый Государственный музей спорта станет не только олицетворением спортивной истории России, но и площадкой для творческих мероприятий.

«Создание новой инфраструктуры для Государственного музея спорта — важный шаг, который позволит раскрыть всю уникальность и богатство его коллекции. Все спортивное сообщество благодарно президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы в этом вопросе. Это место будет не только олицетворением нашей спортивной истории, но и площадкой для творческих мероприятий, привлечения молодежи и популяризации физической культуры. Убежден, что Государственный музей спорта станет знаковым объектом, достойным величия отечественного спорта», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

3 декабря президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта России создать дополнительную инфраструктуру для размещения на территории ведомства Государственного музея спорта.