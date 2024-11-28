Дегтярев осудил российских спортсменов, выступающих под флагом другой страны

Министр спорта России Михаил Дегтярев поделился своим мнением о российских атлетах, согласившихся на смену спортивного гражданства и выступающих под флагами других стран.

«Я могу повторить свою позицию по нейтральным спортсменам — мы их не осуждаем, потому что нужно быть профессиональным атлетом, добиться высших результатов, чтобы иметь право говорить об этом. Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе», — приводит слова Дегтярева ТАСС со ссылкой на программу «Поздняков» на телеканале НТВ.

Ранее бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала об оскорблениях и угрозах со стороны экс-соотечественников после смены своего спортивного гражданства на польское.