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Сегодня, 11:29

Дегтярев осудил российских спортсменов, выступающих под флагом другой страны

Даниил Аршавский
Министр спорта России Михаил Дегтярев
Министр спорта России Михаил Дегтярев.
Фото Известия
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Министр спорта России Михаил Дегтярев поделился своим мнением о российских атлетах, согласившихся на смену спортивного гражданства и выступающих под флагами других стран.

«Я могу повторить свою позицию по нейтральным спортсменам — мы их не осуждаем, потому что нужно быть профессиональным атлетом, добиться высших результатов, чтобы иметь право говорить об этом. Тех, кто сменил гражданство, осуждаю. К тем, кто выступает под другим флагом, есть вопросы в обществе», — приводит слова Дегтярева ТАСС со ссылкой на программу «Поздняков» на телеканале НТВ.

Ранее бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала об оскорблениях и угрозах со стороны экс-соотечественников после смены своего спортивного гражданства на польское.

Министр спорта Михаил Дегтярев. «Надо двигаться к смягчению позиций». Россия готова к переговорам с МОК о возвращении
Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев

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