Дегтярев заявил о договоренности по проведению Игр стран ШОС

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о договоренности по проведению Игр стран ШОС.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, большой потенциал видим по линии сотрудничества с ШОС, БРИКС, это сотрудничество идет. Договорились о проведении Игр стран ШОС, недавно встречались, договорились», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

В апреле в МИД РФ заявили, что сотрудничество со странами ШОС, БРИКС и СНГ находится в числе приоритетов России, когда российские атлеты остались лишенными заметного числа международных соревнований.