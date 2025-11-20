Демократическая партия США ответила Трампу и Роналду роликом с Месси

Официальный аккаунт Демократической партии США выложил в TikTok ролик с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

Американские демократы сделали это в ответ на видео президента страны Дональда Трампа вместе с форвардом сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Ранее республиканец опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, на котором он играет в футбол с португальцем.

В первой части видео Демократической партии фигурируют кадры со встречи Трампа и Роналду под слова из трека Chief Keef и Lil Reese «мне не нравится это дерьмо», а во второй представлена нарезка лучших моментов из матчей Месси.

18 ноября Роналду встретился с президентом США в Белом доме. Событие произошло на ужине в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в Соединенные Штаты.