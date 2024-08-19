День флага России: дата праздника и когда пройдет в 2024 году

День государственного флага в России будут отмечать 22 августа. В 2024 году День флага выпадает на четверг и будет рабочим днем.

22 августа 1991-го на здании Верховного Совета РСФСР впервые разместили триколор. Это было знаком провальной попытки госпереворота, которую устроили ГКЧП. Так было принято постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», по которому прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос (белой, лазоревой и алой), начали считать государственным флагом. Отношение ширины к длине составляет 2:3.

Поэтому для празднования выбрали именно эту дату — 22 августа. Официально праздник был закреплен Борисом Ельциным только в августе 1994-го.

День флага был учрежден в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического триколора. Тогда во время августовского путча трехцветное полотнище официально появилось над московским Белым домом. Правда, изначально цвета флага обозначались, как «белый», «лазоревый» и «алый», только в 1993-м они стали «белым», «синим» и «красным».

Мероприятия в честь Дня государственного флага РФ пройдут в Москве на разных площадках и в других городах страны.