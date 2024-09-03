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День города Москва: будет ли салют на празднование в 2024 году

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября в 2024 году
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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День города в Москве в 2024 году отметят 7 и 8 сентября, которые выпадают на субботу и воскресенье. В выходные запланированы праздничные мероприятия в центре столицы и на площадках в других округах.

«В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По традиции празднование заканчивается салютом. Однако в 2023-м его отменили из соображений безопасности. Состоится ли фейерверк в этому году, на данный пока неизвестно.

Последний раз салют был 2022 году, тогда точками запуска стали Измайловский парк, «Сокольники», Парк Горького, Москворецкая набережная, Парк Победы, парк «Ходынское поле».

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