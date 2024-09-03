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3 сентября, 23:00

День города Москва: какого числа в 2024 году

Празднования Дня города в Москве в 2024 году пройдут 7 и 8 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Москва.
Фото Global Look Press
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Празднования Дня города в Москве в 2024 году пройдут 7 и 8 сентября. В этому году столица отметит 877-летие.

В выходные состоятся торжественные мероприятия в центре столицы и на площадках в остальных округах. Запланированы бесплатные экскурсии, лекции, выставки, концерты, спектакли и спортивные соревнования.

Площадки будут открыты для жителей и гостей столицы с 12.00 до 21.00 в субботу, 7 сентября и с 15.00 до 20.00 в воскресенье, 8 сентября .

Главные празднования пройдут на ВДНХ, Красной площади, Лужниках, Тверской улице, Цветном бульваре, Поклонной горе и других знаковых местах мегаполиса.

В завершении вечера обычно запускают салют. Однако состоится ли праздничный фейерверк в 2024 году или нет, пока неизвестно.

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