День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября 2024.

Дата празднования Дня города в Москве 2024

Традиционно День города в Москве отмечают в первую или вторую субботу сентября. В 2024 году по указу мэра столицы Сергея Собянина празднования пройдут 7 и 8 сентября (суббота и воскресенье). В этом году город отметит 877-летие.

МЦД. Фото Global Look Press

Как будет работать общественный транспорт

В День города в Москве продлят работу московского транспорта. В ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 02.00 мск. Также в обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта. Расписание доступно на сайте Дептранспорта.

Какие мероприятия пройдут в Москве 2024

В 2024 году в Москве День города состоятся праздничные мероприятия в центре столицы и на площадках в других округах. Для жителей и гостей города проведут бесплатные экскурсии, лекции, ярмарки, выставки, мастер-классы, концерты и спектакли, представления, благотворительные мероприятия и спортивные соревнования.

«Лужники»

На территории БСА пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Среди них тренировка с мастером спорта по художественной гимнастике Самирой Мустафаевой и олимпийским чемпионом по лыжному спорту Никитой Крюковым, экскаватор-шоу, занятия по зумбе под живое выступление музыкантов. Также на главной сцене мультиспортивной площадки выступит дуэт Bahh Tee & Turken и певец Ваня Дмитриенко.

«Зарядье»

7 сентября в большом амфитеатре запланирован Концерт Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, а также молодых артистов Ильи Киреева, Polnalyubvi, Janaga, Xolidayboy, «130 по встречной на старенькой Vespa» и «Видеокассета твоих родителей». Также все выходные здесь будет проходить специальная программа фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Парад трамваев. Фото Алексей Майшев, Известия

Парад трамваев

Парад трамваев стартует 7 сентября в 12:00. Колонна исторических трамваев проследует от улицы Сергея Эйзенштейна до Останкина и обратно. Также на териитории депо имени Н.Э. Баумана будет работать выставка ретровагонов и автомобилей.

ВДНХ

7 и 8 сентября в павильонах пройдут бесплатные экскурсии и выставки. Среди них «ВДНХ: ГОРОД МЕЧТЫ. 85 лет главному месту событий», «Цветочные истории», «Космонавтика и авиация», «Космические города России» и др. Также запланированы кулинарные мастер-классы для всей семьи, мультвикторины с призами, зона конструктора, раскраски, рисование песком на световом планшете и активные игры с аниматорами. В кинозале Тарковского пройдут просмотры фильмов «Годовщина», «Игра в Гагару», «Космос» и «Каменный цветок».

Среди спортивных событий ожидаются Открытый Кубок Москвы по игре го, командный турнир по кроссминтону, конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды. 7 сентября состоится концерт «Властелин колец. Возвращение короля» от оркестра HighTime Orchestra. На аттракционе «Солнце Москвы» пройдут выступления учеников студий TODES, световое представление и встреча с популярными блогерами. Среди них Милана, Мирослава, Злата и SteshOK.

Ваня Дмитриенко. Фото Global Look Press

Какие концерты пройдут на День города в Москве 2024

Традиционно в День города проходит большой концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса. Однако в 2024 году он не запланирован. В «Лужниках» 7 сентября в 20.30 выступит дуэт Bahh Tee & Turken, а 8 сентября в 19.30 — певец Ваня Дмитриенко.

Салют на День города в Москве 2024

По традиции обычно празднование Дня города заканчивается салютом. Однако, как и в 2023-м, в этом году его отменили из соображений безопасности.