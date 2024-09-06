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Сегодня, 12:30

День города Москвы 2024: где пройдет концерт и кто выступит на празднике

Ваня Дмитриенко выступит на Дне города в Москве
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ваня Дмитриенко.
Фото Global Look Press
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В 2024 году в День города Москвы запланированы праздничные мероприятия в центре столицы и на площадках в других округах.

Традиционно в День города в Москве проходит большой концерт с участием звезд российской эстрады. Но в этом году он не запланирован. В программе есть только выступления отдельных артистов.

7 сентября в «Лужниках» на главной сцене мультиспортивной площадки выступит музыкальный дуэт Bahh Tee & Turken. Начало — в 20.30 по московскому времени.

8 сентября в «Лужниках» на главной сцене состоится концерт молодого певца Вани Дмитриенко. Начало — в 19.30 мск.

7 сентября в парке «Зарядье» в большом амфитеатре запланирован концерт Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, а также молодых артистов Ильи Киреева, Polnalyubvi, Janaga, Xolidayboy, «130 по встречной на старенькой Vespa» и «Видеокассета твоих родителей». Начало — в 17.00.

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