День города Москвы 2024: как будет работать общественный транспорт
Департамент транспорта продлил работу метро и МЦК в День города в Москве
День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. В связи с масштабными празднованиями Департамент транспорта продлил работу московского транспорта. Так, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 02.00. В обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.
Список ночных маршрутов:
- Бк Пречистенка — Стадион «Лужники»
- Б Павелецкий вокзал — Метро «Павелецкая»
- м40 Лобненская улица — Метро «Китай-город»
- н1 Аэропорт Шереметьево — Терминал B — Метро «Китай-город»
- н2 Беловежская ул. — Метро «Китай-город»
- н3 Уссурийская ул. — Метро «Китай-город»
- н4 Новокосино — Метро «Китай-город»
- н5 Каширское шоссе (МКАД) — Метро «Китай-город»
- н6 Осташковская ул. — Метро «Китай-город»
- н7 Привольная улица, 27 — Метро «Китай-город»
- н8 Остафьевская ул. — Метро «Китай-город»
- н9 6-й микрорайон Бибирева — Метро «Китай-город»
- н10 Лобненская улица — Метро «Китай-город»
- н11 Аэропорт Внуково — Метро «Китай-город»
- н12 8-й микрорайон Митина — Метро «Китай-город»
- н13 6-й микрорайон Загорья — Метро «Китай-город»
- н14 Метро «Молодежная» — Метро «Китай-город»
- н15 Пл. Соловецких Юнг — Метро «Китай-город»
- н16 Пр. Карамзина — Метро «Китай-город»
Подробная информация представлена на сайте дептранспорта.