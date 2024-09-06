День города Москвы 2024: как будет работать общественный транспорт

Департамент транспорта продлил работу метро и МЦК в День города в Москве

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. В связи с масштабными празднованиями Департамент транспорта продлил работу московского транспорта. Так, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 02.00. В обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.

Список ночных маршрутов:

Бк Пречистенка — Стадион «Лужники»

Б Павелецкий вокзал — Метро «Павелецкая»

м40 Лобненская улица — Метро «Китай-город»

н1 Аэропорт Шереметьево — Терминал B — Метро «Китай-город»

н2 Беловежская ул. — Метро «Китай-город»

н3 Уссурийская ул. — Метро «Китай-город»

н4 Новокосино — Метро «Китай-город»

н5 Каширское шоссе (МКАД) — Метро «Китай-город»

н6 Осташковская ул. — Метро «Китай-город»

н7 Привольная улица, 27 — Метро «Китай-город»

н8 Остафьевская ул. — Метро «Китай-город»

н9 6-й микрорайон Бибирева — Метро «Китай-город»

н10 Лобненская улица — Метро «Китай-город»

н11 Аэропорт Внуково — Метро «Китай-город»

н12 8-й микрорайон Митина — Метро «Китай-город»

н13 6-й микрорайон Загорья — Метро «Китай-город»

н14 Метро «Молодежная» — Метро «Китай-город»

н15 Пл. Соловецких Юнг — Метро «Китай-город»

н16 Пр. Карамзина — Метро «Китай-город»

Подробная информация представлена на сайте дептранспорта.