Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 16:35

День города в Москве: расписание и места праздничных мероприятий

В парке искусств «Музеон» в Москве пройдет музыкальный фестиваль «Движ Фест»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

День города Москвы пройдет 9 и 10 сентября в честь 876-летия столицы. «СЭ» публикует расписание и места праздничных мероприятий в Москве в выходные.

Расписание и места праздничных мероприятий на День города Москвы 9 и 10 сентября

8, 9 и 10 сентября. 10.00 — 20.00. Праздник на Тверской площади

9 сентября. 11.00. Парад судов (Южный речной вокзал)

9 сентября. 11.30. Парад трамваев (Трамвайное депо Баумана)

9 сентября. 12.00 — 21.00. Фестиваль «Добрая Москва» на Цветном бульваре

9 сентября. 12.00 — 23.00. Театральный марш в саду «Эрмитаж»

9 сентября. 12.00 — 22.00. Концерт на Поклонной горе

9 сентября. 12.00 — 22.00. «Движ Фест» в «Музеоне»

9 сентября. 18.00. Концерт в «Лужниках»

10 сентября. 15.00 — 20.00. Фестиваль «Добрая Москва» на Цветном бульваре

10 сентября. 15.00 — 20.00. Концерт на Поклонной горе

10 сентября. 15.00 — 21.00. «Движ Фест» в «Музеоне»

9 и 10 сентября. Музей космонавтики (проспект Мира)

9 и 10 сентября. 09.00 — 20.00. Парад поездов (Большая кольцевая линия)

9 и 10 сентября. 09.00 — 20.00. Московский зоопарк

9 и 10 сентября. 10.00. Экстремальные гонки (метро «Печатники»)

9 и 10 сентября. 10.00 — 23.00. Бесплатные аттракционы в парке «Орион»

9 и 10 сентября. Катание на колесе обозрения «Солнце Москвы»

День города в Москве: расписание мероприятий и кто выступит на концерте

0
Читайте также
Соболенко обыграла Кис и вышла в финал US Open
Ярошик заявил, что не чувствовал давления из Чехии за время работы в России
Балицкий заявил об уничтожении второго британского танка Challenger 2
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Киркоров в 15 лет ходил за Пугачевой как собачонка». История от оператора советского ТВ