День города в Москве: расписание и места праздничных мероприятий

Сегодня, 16:35
День города Москвы пройдет 9 и 10 сентября в честь 876-летия столицы. «СЭ» публикует расписание и места праздничных мероприятий в Москве в выходные.
8, 9 и 10 сентября. 10.00 — 20.00. Праздник на Тверской площади
9 сентября. 11.00. Парад судов (Южный речной вокзал)
9 сентября. 11.30. Парад трамваев (Трамвайное депо Баумана)
9 сентября. 12.00 — 21.00. Фестиваль «Добрая Москва» на Цветном бульваре
9 сентября. 12.00 — 23.00. Театральный марш в саду «Эрмитаж»
9 сентября. 12.00 — 22.00. Концерт на Поклонной горе
9 сентября. 12.00 — 22.00. «Движ Фест» в «Музеоне»
9 сентября. 18.00. Концерт в «Лужниках»
10 сентября. 15.00 — 20.00. Фестиваль «Добрая Москва» на Цветном бульваре
10 сентября. 15.00 — 20.00. Концерт на Поклонной горе
10 сентября. 15.00 — 21.00. «Движ Фест» в «Музеоне»
9 и 10 сентября. Музей космонавтики (проспект Мира)
9 и 10 сентября. 09.00 — 20.00. Парад поездов (Большая кольцевая линия)
9 и 10 сентября. 09.00 — 20.00. Московский зоопарк
9 и 10 сентября. 10.00. Экстремальные гонки (метро «Печатники»)
9 и 10 сентября. 10.00 — 23.00. Бесплатные аттракционы в парке «Орион»
9 и 10 сентября. Катание на колесе обозрения «Солнце Москвы»
День города в Москве: расписание мероприятий и кто выступит на концерте