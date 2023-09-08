День города в Москве: расписание и места праздничных мероприятий

В парке искусств «Музеон» в Москве пройдет музыкальный фестиваль «Движ Фест»

День города Москвы пройдет 9 и 10 сентября в честь 876-летия столицы. «СЭ» публикует расписание и места праздничных мероприятий в Москве в выходные.

Расписание и места праздничных мероприятий на День города Москвы 9 и 10 сентября

8, 9 и 10 сентября. 10.00 — 20.00. Праздник на Тверской площади

9 сентября. 11.00. Парад судов (Южный речной вокзал)

9 сентября. 11.30. Парад трамваев (Трамвайное депо Баумана)

9 сентября. 12.00 — 21.00. Фестиваль «Добрая Москва» на Цветном бульваре

9 сентября. 12.00 — 23.00. Театральный марш в саду «Эрмитаж»

9 сентября. 12.00 — 22.00. Концерт на Поклонной горе

9 сентября. 12.00 — 22.00. «Движ Фест» в «Музеоне»

9 сентября. 18.00. Концерт в «Лужниках»

10 сентября. 15.00 — 20.00. Фестиваль «Добрая Москва» на Цветном бульваре

10 сентября. 15.00 — 20.00. Концерт на Поклонной горе

10 сентября. 15.00 — 21.00. «Движ Фест» в «Музеоне»

9 и 10 сентября. Музей космонавтики (проспект Мира)

9 и 10 сентября. 09.00 — 20.00. Парад поездов (Большая кольцевая линия)

9 и 10 сентября. 09.00 — 20.00. Московский зоопарк

9 и 10 сентября. 10.00. Экстремальные гонки (метро «Печатники»)

9 и 10 сентября. 10.00 — 23.00. Бесплатные аттракционы в парке «Орион»

9 и 10 сентября. Катание на колесе обозрения «Солнце Москвы»

День города в Москве: расписание мероприятий и кто выступит на концерте