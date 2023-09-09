День города в Москве: время начала и участники концерта в «Лужниках» 9 сентября

Праздникв честь 876-летия Москвы пройдет. 9 сентября, в субботу, на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» состоится большой праздничный концерт в честь Дня города. Мероприятие начнется в 18.00. Запуск гостей планируется раньше — с 16.00. Перед началом основного концерта будут выступать кавер-группы.

Участники концерта в «Лужниках»:

Полина Гагарина

Хабиб

Олег Газманов

Люся Чеботина

Валерий Сюткин

Ваня Дмитриенко

ST

Катя Ковская

Александр Ф. Скляр

Асия

Родион Газманов

КВАТРО

Filatov & Karas

Хедлайнером праздничного концерта станет группа «Руки Вверх!». Их выступление начнется примерно в 19.00.

День города в Москве традиционно проходит в первую или вторую субботу сентября, согласно закону «О праздниках и памятных датах» . В 2023 году событие будет проходить 9 и 10 сентября (суббота и воскресенье).

День города в Москве: расписание мероприятий и кто выступит на концерте