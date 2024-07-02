День московского спорта 2024: дата и место проведения праздника

6 июля в столице России на территории олимпийского комплекса «Лужники» пройдет День московского спорта. Мероприятие начнется в 11.00 мск. Вход будет свободным.

В 2024 году исполняется 100 лет с момента поддержки жителей столицы в стремлении к активному и здоровому образу жизни со стороны департамента спорта города Москвы и московского спорта.

Чтобы записаться на тренировку, турнир и множество других активностей на Дне московского спорта-2024, нужно ознакомиться с информацией на официальном сайте мероприятия.

6 июля в «Лужниках» можно будет встретиться с известными личностями из мира спорта, побывать на концерте, потренироваться на специальных площадках и провести время с семьей. Насыщенная программа Дня Московского спорта завершится в 21.00.