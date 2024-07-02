Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 16:30

День московского спорта 2024: программа и кто выступит на концерте

Нюша и Винтаж выступят на Дне московского спорта 2024
Певица Нюша.
Нюша.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

6 июля на Дне московского спорта-2024 в ОК «Лужники» пройдут различные турниры, мастер-классы и концерт. «СЭ» публикует информацию о программе мероприятия и приглашенных певцах.

В программу Дня московского спорта — 2024 вошли:

  • мастер-классы от знаменитых спортсменов;
  • множество тематических зон, посвященных определенному виду спорта;
  • футбол, мини-футбол, сайклинг, легкая атлетика, фигурное катание, стритбол, настольный теннис, экстремальные виды спорта, стантрайдинг, брейк-данс, воркаут, паркур и трикинг, фехтование, фитнес, пейнтбол и лазертаг, регби и стретчинг, а также шахматы;
  • показательные выступления;
  • паблик-токи;
  • детская зона с беговелами, памп-треком, занятия по гимнастике, авиамоделирование, аквагрим и радиоуправляемые машинки для самых юных посетителей, которые только приучают себя к спортивному образу жизни.

На концерте, который пройдет с 14.00 до 21.00, выступят следующие известные исполнители: Олег Майами, Нюша, группа Пицца, Винтаж, Акмал, ST, Севиль, Mona, Toni, Elman, Andro, Бьянка, Sheba, Анет Сай, Nivesta, Kamazz, Khvicha, NLO, Loc Dog и Зомб.

День московского спорта 2024 начнется в 11.00 и завершится в 21.00 по московскому времени. Чтобы записаться на тренировку, турнир и множество других активностей 6 июля в столице, нужно ознакомиться с информацией на официальном сайте мероприятия.

0
Читайте также
Футболист сборной Бельгии Витсель и модель воспитывают троих детей
Де Брюйне резко ответил журналисту после вылета Бельгии с Евро-2024
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

День московского спорта 2024: дата и место проведения праздника