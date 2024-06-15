День отца 16 июня: что за праздник и как отмечают в России

16 июня празднуется Международный день отца в 2024 году

Ежегодный праздник в честь отцов отмечается во многих странах в третье воскресенье июня. В 2024 году он выпал на 16 июня. Впервые День отца праздновался в США 19 июня 1910 года.

Согласно истории, инициатором создания праздника стала жительница города Спокан из штата Вашингтон миссис Додд. Женщина хотела выразить благодарность своему папе, а также всем заботливым отцам США, которые принимали участие в воспитании детей. Отца Додд звали Уильям Смарт. Он воспитывал шестерых детей после смерти супруги. Мужчина являлся ветераном гражданской войны и жил с детьми на ферме.

День отца празднуется в июне в ряде стран, включая: Аргентину, Армению, Великобританию, Канаду, Колумбию, Мексику, Нидерланды, Турцию, Францию, Японию и другие. По традиции семьи днем посещают кладбище, чтобы почтить память умерших мужчин. Вечером родственники собираются за праздничным столом, поют песни и танцуют.

День отца в России отмечают в третье воскресенье октября. Соответствующий указ был подписан президентом РФ в 2021 году.