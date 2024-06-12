День России 2024: какие праздничные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге

12 июня, в День России для жителей Санкт-Петербурга подготовлена грандиозная праздничная программа. В этот день состоятся концерты, выставки, кинопоказы и фестивали. Собрали список самых главных площадок празднования.

День России на «Газпром Арене»

В среду, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» будет организована развлекательная площадка с множеством тематических зон. Для гостей выступят цирковые артисты, пройдет встреча с легендами российского футбола, дегустация национальных кухонь народов, викторины и мастер-классы. Завершится праздник большим концертом на главной сцене. В этот день выступят Полина Гагарина, Олег Газманов, Дмитрий Губерниев, Niletto и др.

День России в Мемориальном музее Александра Суворова

Праздник для детей пройдет в Мемориальном музее Александра Суворова. Юным гостям расскажут о жизни великого полководца во время экскурсии «Тяжело в учении — легко в походе!». Для подростков проведут мастер-класс «Герб семьи», в рамках которого расскажут о зарождении геральдики. Также покажут солдатское снаряжение и вооружение XVIII века. Вечером состоится концерт камерной музыки.

Праздник в кинотеатре «Заневский»

В честь Дня России кинотеатр проведет бесплатные показы картин «Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы» советского режиссера Михаила Ромма. Исторические фильмы показывают жизнь русских флотоводцев русско-турецкой войны 1787-1791.

Праздник в Петропавловской крепости

В праздничный день на территории Петропавловской крепости состоится фестиваль духовых оркестров. В нем примут участие порядка 400 музыкантов. Главным событием станет выступлние Концертного оркестра духовой и эстрадной музыки города Пинска из Белоруссии.

День России в парке 300-летия Санкт-Петербурга

В парке запланировано проведение исторического фестиваля «От Руси до России». Территория будет разделена на зоны: Древняя Русь, Русь при Александре Невском, Московская Русь и Россия Петра Великого. На каждой площадке представят быт, ремесла и традиции каждого временного периода. Также гостей ждут фотозоны, ярмарка, выставки и лектории. На главной сцене выступят музыкальные коллективы, ансамбли старинной музыки, классический струнный квартет и артисты танцевальных театров.