День учителя: дата, история и традиции

В четверг, 5 октября, отмечается День учителя в России.

История праздника День учителя

5 октября 1966 году ЮНЕСКО были приняты рекомендации о статусе учителей. В 1994 году учреждение ООН предложило учредить Международный день учителей.

В нашей стране этот праздник начали отмечать в 1965 году. Правда, тогда его праздновали в первое воскресенье октября. Такая традиция сохранялась до 1994 года. После чего дата была перенесена на 5 октября.

Традиции праздника

В этот день принято дарить учителям цветы и подарки, а также проводить школьные концерты. Лучшим педагогам вручают награды конкурса «Учитель года».

Когда празднуется День учителя в 2023 году?

День учителя традиционно во всем мире празднуют 5 октября. В 2023-м эта дата выпадает на четверг. Несмотря на то что это официальный праздник, выходной в этот день не предусмотрен.

Празднования Дня учителя в 2023 году

Президент России подписал указ, что 2023 год будет годом педагога и наставника, поэтому запланирован ряд мероприятий.

С 2 по 9 октября в России была объявлена Большая учительская неделя. В этот период подведут итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Директор года России». На неделе в школах на уроке «Разговоры о важном» ученикам рассказали об истории праздника и его важности.

Также 5 октября в Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт, приуроченный ко Дню учителя. Для заслуженных педагогов выступят известные артисты. На торжественном мероприятии состоится награждение лучших учителей.