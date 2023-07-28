День Воздушно-десантных войск: главные места празднования в Москве и Санкт-Петербурге

В среду, 2 августа, отмечается день рождения советских Воздушно-десантных войск.

История Дня ВДВ

2 августа 1930 года впервые были проведены учения Военно-воздушных сил. В них участвовали 12 человек. Уже через два года были сформированы подразделения в больших количествах по всей стране.

Когда празднуется День ВДВ в России?

Традиционно День ВДВ празднуют 2 августа. В 2023 году этот день выпадает на среду.

Фото Global Look Press

Традиции праздника День ВДВ

Ношение беретов и тельняшек

С 1954 года командующим ВДВ был Василий Маргелов — при нем появилась всеми узнаваемая форма десантников.

Купание в фонтанах

2 августа также отмечается Ильин день, его считают покровителем десантников. В Советском союзе была традиция умываться родниковой водой, сегодня она видоизменилась.

Есть арбузы

Август — сезон арбузов, поэтому их принято есть в этот день. Традиция появилась еще в начале 1990 годов.

Автопробеги с символикой ВДВ

Изначально проводился обычный крестный ход, но в последние десятилетия десантники устраивают автопробеги.

Возложение цветов у мемориалов

Чтобы почтить память погибших сослуживцев, десантники возлагают цветы у памятников и мемориалов.

Фото Global Look Press

Места празднования в Москве

В столице десантники отмечают свой праздник на следующих площадках:

ВДНХ

Парк Горького

Поклонная гора

Парк «Сокольники»

Фото Global Look Press

Места празднования в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге десантники собираются в следующих локациях: