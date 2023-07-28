День Воздушно-десантных войск: главные места празднования в Москве и Санкт-Петербурге

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2 августа 1930 года впервые были проведены учения Военно-воздушных сил. В них участвовали 12 человек. Уже через два года были сформированы подразделения в больших количествах по всей стране.
Традиционно День ВДВ празднуют 2 августа. В 2023 году этот день выпадает на среду.
С 1954 года командующим ВДВ был Василий Маргелов — при нем появилась всеми узнаваемая форма десантников.
2 августа также отмечается Ильин день, его считают покровителем десантников. В Советском союзе была традиция умываться родниковой водой, сегодня она видоизменилась.
Август — сезон арбузов, поэтому их принято есть в этот день. Традиция появилась еще в начале 1990 годов.
Изначально проводился обычный крестный ход, но в последние десятилетия десантники устраивают автопробеги.
Чтобы почтить память погибших сослуживцев, десантники возлагают цветы у памятников и мемориалов.
В столице десантники отмечают свой праздник на следующих площадках:
В Санкт-Петербурге десантники собираются в следующих локациях: